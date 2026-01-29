Conversation: найдены доказательства существования блуждающих черных дыр

Практические подтверждения стали возможны после запуска детекторов LIGO и Virgo, которые с 2015 года фиксируют гравитационные волны от слияний черных дыр. Анализ сигналов показал, что многие из этих объектов обладают высоким вращением и хаотичной ориентацией спинов — условиями, при которых вероятен так называемый гравитационный «кик». В 2025 году астрономы также обнаружили визуальные следы подобных объектов в виде длинных прямолинейных цепочек молодых звезд, возникающих при прохождении массивной черной дыры через галактический газ.