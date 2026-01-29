Conversation: найдены доказательства существования блуждающих черных дыр

Астрономы приблизились к подтверждению существования блуждающих черных дыр — объектов, которые после масштабных космических катастроф могут покидать свои галактики и перемещаться по Вселенной с огромной скоростью. Об этом сообщает портал The Conversation.
Теоретическая база для этих выводов была заложена еще в 1960-х годах после работ новозеландского математика Роя Керра, описавшего свойства вращающихся черных дыр. Позднее исследования показали, что значительная часть их массы связана с энергией вращения, которая может высвобождаться, в том числе при слиянии двух подобных объектов.
Современные модели указывают, что при определенной конфигурации вращения гравитационные волны уносят энергию неравномерно, из-за чего образовавшаяся черная дыра получает мощный импульс и может быть выброшена из галактики.
Практические подтверждения стали возможны после запуска детекторов LIGO и Virgo, которые с 2015 года фиксируют гравитационные волны от слияний черных дыр. Анализ сигналов показал, что многие из этих объектов обладают высоким вращением и хаотичной ориентацией спинов — условиями, при которых вероятен так называемый гравитационный «кик». В 2025 году астрономы также обнаружили визуальные следы подобных объектов в виде длинных прямолинейных цепочек молодых звезд, возникающих при прохождении массивной черной дыры через галактический газ.
В одном из зафиксированных случаев был обнаружен звездный след протяженностью около 200 тысяч световых лет, связанный с черной дырой массой порядка 10 миллионов Солнц, движущейся со скоростью около 1 000 км/с. В другой галактике найден более компактный след от менее массивного объекта.
Ученые предполагают, что наряду со сверхмассивными беглецами могут существовать и более мелкие черные дыры, способные путешествовать между галактиками, однако вероятность их близкого прохождения, в том числе через Солнечную систему, считается крайне низкой.
