В Госдуму внесли проект о стаже работы в судах в новых регионах

«Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон “О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов РФ” нормой, в соответствии с которой с 1 января 2025 года время работы в должности судьи в судах РФ, расположенных на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, в период проведения СВО будет засчитываться в стаж работы судьи в двойном размере», — сказано в пояснительной записке.