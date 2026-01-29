Подвиг стал частью повседневности

Одна из инсталляций сделана в виде комнаты жилой квартиры. На столе стоит фотография молодой супружеской пары с детьми… Сразу напротив установлен большой баннер с фото многоэтажного дома, под ним — груда кирпичей и мягкие игрушки. Это передает ощущение совсем другой реальности. На снимке — разрушенный ракетным ударом в мае 2024 года целый подъезд десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде, рассказывает специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Прохоровское поле» Тамара Рязанова.