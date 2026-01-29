Подвиг стал частью повседневности

29 января в Музее современной истории России открылась выставка «Родина начинается здесь». Экспозиция посвящена жизни белгородцев в условиях СВО.
Одна из инсталляций сделана в виде комнаты жилой квартиры. На столе стоит фотография молодой супружеской пары с детьми… Сразу напротив установлен большой баннер с фото многоэтажного дома, под ним — груда кирпичей и мягкие игрушки. Это передает ощущение совсем другой реальности. На снимке — разрушенный ракетным ударом в мае 2024 года целый подъезд десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде, рассказывает специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея-заповедника «Прохоровское поле» Тамара Рязанова.
— Тогда погибли 17 человек, из-под завалов удалось спасти 19 жителей, — отмечает Тамара Рязанова. — По тревоге были подняты спасатели МЧС и даже простые мирные жители. И знаете, пока велась аварийно-спасательная операция, продолжались обстрелы, но люди никуда не уходили.
Подвигу простых людей, экстренных служб, добровольцев и врачей, мгновенно реагирующих на вызовы времени, и посвящена экспозиция. Выставочный проект подготовлен музеем-заповедником «Прохоровское поле». А также включает десять разделов, посвященных той или иной профессии. Всего собрано около 500 экспонатов, привезенных из Белгородской области.
В одном из выставочных залов — операционный стол. Экскурсовод просит обратить внимание на лежащие рядом осколки. Их извлекли из тела пациентки, получившей минно-взрывную травму во время атаки FPV-дрона на гражданскую машину.
— Гражданским врачам приходится работать с нетипичными для мирной жизни военными ранениями, — отмечает Тамара Рязанова. — Так, заведующая хирургическим отделением Валуйской ЦРБ в Белгородской области Надежда Бондаренко извлекла неразорвавшуюся гранату из грудной и брюшной полостей человека. По ее словам, страх убить пациента одним неверным движением был сильнее, чем страх за свою жизнь.
Также филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» передал музею личные вещи водителя спецтехники Александра Севостьянова, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2025 году. В экспозиции представлены и кадры того, как работают энергетики, порой прямо на линии боевого соприкосновения. Рискуя жизнью, они возвращают электричество жителям и предприятиям.
— Несмотря на непростые условия, в Белгородской области строятся новые школы и дворцы культуры, — говорит директор Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле» Константин Курганский. — Хотя мы и находимся рядом с пулеметами, но проводим концерты, фестивали. Мирная повестка должна доминировать, поскольку это помогает людям сохранять силу духа.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ирина Великанова, генеральный директор государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР):
— Сегодня белгородская земля — это точка солидарности для нашего общества. Именно это чувство из простого обывателя делает гражданина. Благодаря выставке «Родина начинается здесь» гости узнают, какие подвиги совершают белгородцы. Ведь мирные жители уже четыре года ежедневно на себе испытывают зверства врага, но все равно продолжают работать.