Ушел из жизни заслуженный режиссер Узбекистана Карим Юлдашев

На 86-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссер и педагог Карим Юлдашев. О его смерти в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе администрации города Наманган.
— Карим Юлдашев внес большой вклад в развитие узбекского национального искусства и был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.
Юлдашев начал карьеру в 1960 году как актер и режиссер Наманганского областного музыкально-драматического театра, а с 1968 по 1969 год работал режиссером в московском театре «Ленком».
После этого он вернулся в Узбекистан и снова встал во главе музыкально-драматического театра в Намангане. Позднее он посвятил себя преподавательской работе в Наманганском колледже культуры, где обучал студентов актерскому мастерству и эстрадному искусству.