Сенат США отверг законопроекты, которые предотвратили бы шатдаун в выходные

За законопроекты проголосовали 45 сенаторов, против — 55. Отклонение поддержали не только все представители оппозиционной Демократической партии, но и восемь республиканцев. Проекты предусматривали финансирование таких ведомств, как Министерство внутренней безопасности, Министерство обороны, финансовое и транспортное ведомства.