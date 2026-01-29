Сенат США отверг законопроекты, которые предотвратили бы шатдаун в выходные

Верхняя палата Конгресса США отклонила законопроекты, которые предусматривали финансирование ряда государственных ведомств. Без их одобрения в полночь 31 января в США может наступить частичный шатдаун.
За законопроекты проголосовали 45 сенаторов, против — 55. Отклонение поддержали не только все представители оппозиционной Демократической партии, но и восемь республиканцев. Проекты предусматривали финансирование таких ведомств, как Министерство внутренней безопасности, Министерство обороны, финансовое и транспортное ведомства.
Ожидаемое отклонение стало следствием разногласий по политике администрации президента США Дональда Трампа в отношении нелегальной миграции и протестов в Миннеаполисе. Демократы требуют вынести отдельный законопроект для финансирования Министерство внутренней безопасности, с возможностью внесения дополнительных ограничений для этого ведомства.
Ранее Трамп признал, что США вновь угрожает шатдаун. Глава Белого дома выразил уверенность, что демократы могут инициировать новую приостановку работы правительства, как это произошло ранее, что повлечет значительные экономические потери.