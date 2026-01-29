Из Петербурга и области за год выдворили более 14 тысяч нелегалов

«В минувшем году полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено более 4,5 тысяч комплексных мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства, результатом которых стало выявление и пресечение свыше 103 тысяч фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ. Административному выдворению подверглось более 14 тысяч нелегальных мигрантов», — сказал Плугин, слова которого приводятся в сообщении.