Из Петербурга и области за год выдворили более 14 тысяч нелегалов

Из Петербурга и области за год выдворили более 14 тысяч нелегальных мигрантов.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — РИА Новости. Более 14 тысяч нелегальных мигрантов выдворены из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2025 году, сообщил начальник регионального главного управления МВД России Роман Плугин.

Как сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведомство подвело итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год.

«В минувшем году полицией Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведено более 4,5 тысяч комплексных мероприятий по проверке соблюдения миграционного законодательства, результатом которых стало выявление и пресечение свыше 103 тысяч фактов нарушений иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ. Административному выдворению подверглось более 14 тысяч нелегальных мигрантов», — сказал Плугин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, было пресечено 205 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции, и более 3,5 тысяч фактов фиктивной постановки иностранных граждан на учет.