На 86-м году жизни умер режиссёр Карим Юлдашев, работавший в театре «Ленком»

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 29 января из жизни ушёл актёр Валерий Смородин, известный по роли в сериале «Морские дьяволы». По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Незадолго до этого, в начале января, артист отметил 65-летний юбилей. Смородин был ведущим актёром Калужского драматического театра, а с 2023 года активно снимался в кино, успев поучаствовать в 15 проектах. Среди его работ — роли в фильмах и сериалах «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Редкая птица».