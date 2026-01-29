На 86-м году жизни умер режиссёр Карим Юлдашев, работавший в театре «Ленком»

Творческий путь Юлдашева начался в 1960 году в Наманганском областном музыкально-драматическом театре. Он внёс значительный вклад в развитие национального искусства, за что был удостоен почётного звания «Деятель искусств Республики Узбекистан».
В 1968—1969 годах режиссёр работал в Московском театре имени Ленинского комсомола. Однако вскоре он вернулся на родину, где возглавил музыкально-драматический театр в Намангане. Позднее он посвятил себя педагогической деятельности, преподавая актёрское мастерство и эстрадное искусство в местном колледже культуры.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 29 января из жизни ушёл актёр Валерий Смородин, известный по роли в сериале «Морские дьяволы». По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Незадолго до этого, в начале января, артист отметил 65-летний юбилей. Смородин был ведущим актёром Калужского драматического театра, а с 2023 года активно снимался в кино, успев поучаствовать в 15 проектах. Среди его работ — роли в фильмах и сериалах «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Редкая птица».
