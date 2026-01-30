Что можно и нельзя делать в день Антона Перезимника 30 января на половину зимы

Православная церковь 30 января вспоминает святого Антония Черноезерского. В народе празднуют день Антона Перезимника. Название связано с тем, что уже прошла половина зимы.
Что нельзя делать 30 января.
Не следует хвастаться своими успехами. Предки верили, что можно лишиться удачи. В названную дату старались не уезжать их дома. А еще женщины не занимались рукоделием, так как можно навлечь на детей болезни.
Что можно делать 30 января.
По традиции, в указанный день пекли колобки из пшеничной муки, которые символизируют солнце. В выпечку добавляли сливочное масло, яйца, молоко.
Согласно приметам, оттепель предсказывает на похолодание в скором времени. Кроме того, оттепель предвещает и раннюю весну.
Тем временем адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.
Кстати, Алсу призналась, что испытала в Минске: «Плакали, кричали».
А еще Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля.