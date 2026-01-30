«Броненосец» в потемках: Эйзенштейн в прокате, «Гренландия 2» в опасности

Это французский ремейк мексиканской картины Педро Пабло Ибарра «Увидим» (2018). В комедии впервые встретились звезды французского кино и телевидения Дэни Бун («Бобро поржаловать!», «Любовь от всех болезней») и Одри Флёро («1+1», «Полночь в Париже»). Они сыграли родителей 16-летнего подростка, которые не смогли ужиться и развелись. Но неожиданно для всех их сыну Майло врачи ставят неутешительный диагноз — мальчик слепнет. Операция вряд ли поможет. Узнав о проблемах со зрением, родители Майло отложили свои разногласия и отправились с ним в отпуск. Две недели на море, серфинг, встреча с дедушкой, первая любовь навсегда останутся в памяти, прежде чем Майло потеряет зрение. Эта поездка превращается в шанс не только подарить ему незабываемое лето, но и заново выстроить отношения родителям. Юмор, разговор о чувствах, ответственности и умении быть рядом с любимыми.