«Броненосец» в потемках: Эйзенштейн в прокате, «Гренландия 2» в опасности

Отметив 100-летний юбилей, эталон мирового кинематографа, черно-белый фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин” выходит в повторный прокат. Егор Бероев появится в роли легендарного тренера по футболу Никиты Симоняна, историю грандиозного успеха которого расскажут создатели спортивной драмы “Золотой дубль”. Джерард Батлер вернется на опасный остров в “Гренландии 2. Миграция”, Саша Петров отправится к психологу в комедии “Комментируй это”, а Дэни Бун и Одри Флёро — в “Отпуск по семейным обстоятельствам”. “Известия” — о том, что посмотреть в кино в ближайший уикенд.
«Броненосец “Потемкин”, 0+
Режиссер: Сергей Эйзенштейн. В ролях: Александр Антонов, Владимир Барский, Григорий Александров, Иван Бобров.
Его называют одним из лучших фильмов всех времен и народов. В повторный прокат выходит легендарная картина, отметившая вековой юбилей. «Броненосец “Потемкин” снял 27-летний Сергей Эйзенштейн. Премьера состоялась 24 декабря 1925 года в Большом театре. С того дня режиссер был провозглашен гением, а новаторский язык фильма сделал картину эталоном мирового кинематографа. В финале черно-белой ленты на экране развевается красный флаг.
По сюжету матросы Черноморского флота подняли бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» из-за отношения командования к ним. Морякам подали борщ с мясом, кишащим червями. За бунт их ждет расстрел. Но команда объединяется против офицеров. Восстание захватывает не только флот, но и Одессу, жители которой поддержали матросов.
«Отпуск по семейным обстоятельствам», 16+
Режиссер: Эммануэль Пулен-Арно. В ролях: Дэни Бун, Одри Флёро, Эван Бурдель, Николя Марье.
Это французский ремейк мексиканской картины Педро Пабло Ибарра «Увидим» (2018). В комедии впервые встретились звезды французского кино и телевидения Дэни Бун («Бобро поржаловать!», «Любовь от всех болезней») и Одри Флёро («1+1», «Полночь в Париже»). Они сыграли родителей 16-летнего подростка, которые не смогли ужиться и развелись. Но неожиданно для всех их сыну Майло врачи ставят неутешительный диагноз — мальчик слепнет. Операция вряд ли поможет. Узнав о проблемах со зрением, родители Майло отложили свои разногласия и отправились с ним в отпуск. Две недели на море, серфинг, встреча с дедушкой, первая любовь навсегда останутся в памяти, прежде чем Майло потеряет зрение. Эта поездка превращается в шанс не только подарить ему незабываемое лето, но и заново выстроить отношения родителям. Юмор, разговор о чувствах, ответственности и умении быть рядом с любимыми.
«Золотой дубль», 16+
Режиссер: Мгер Мкртчян. В ролях: Егор Бероев, Софья Донианц, Сергей Газаров, Ксения Алферова, Сергей Шакуров, Анаит Киракосян.
Фильм — посвящение легендарному футбольному тренеру Никите Симоняну. Под руководством спартаковца футбольный клуб «Арарат» смог добиться высшего результата в истории — сделать «золотой дубль», став в один год чемпионом СССР и обладателем Кубка СССР.
В фильме рассказывается о трудностях, с которыми столкнулся на этом пути Никита Симонян. Например, как он верил в игроков, которые просто не принимали нового тренера. О том, что продюсеры решили снять байопик про легенду, тренер знал и даже успел оценить сценарий. Но до премьеры Никита Симонян не дожил всего два месяца. Он ушел в ноябре 2025 года в возрасте 99 лет.
«Гренландия 2. Миграция», 18+
Режиссер: Рик Роман Во. В ролях: Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон.
В то время, когда мировые СМИ обсуждают то, как США и Европа решают судьбу Гренландии, на экраны выходит сиквел фильма-катастрофы об острове. Постапокалиптический экшен-триллер — продолжение картины, появившейся на экранах в пандемию в 2020 году, «Гренландия». И опять Джерард Батлер в роли спасителя.
Инженер-строитель Джон Гэррити с женой Элисон и сыном Натаном пережили столкновение Земли с кометой. Но спустя пять лет катастрофа вновь надвигается. Оставаться в Гренландии больше нельзя. А над теми немногими, кто сумел выжить, опять нависла угроза — в виде осколков астероида. Немногочисленное население вынуждено искать безопасное пристанище.
«Комментируй это», 12+
Режиссер: Юлия Трофимова. В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Ира Горбачева, Егор Корешков, Юлия Снигирь.
Комедия с Сашей Петровым — привет голливудским фильмам «Анализируй это» и «Анализируй то» с Робертом Де Ниро и Билли Кристалом, ну и конечно, сериалу «Триггер» с Максимом Матвеевым. История о том, как молодая парочка Ваня и Катя решили разойтись. Последний шанс — психолог.
Нестандартная методика семейной терапии заключается в том, что теперь они будут неразлучны с Комментатором, не сдерживающим поток сознания. Он за всех готов вставить свои пять копеек, но его цель — сконцентрироваться на мыслях и чувствах Вани и Кати. Провоцируя клиентов, Комментатор поможет им стать ближе.