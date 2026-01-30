Шаг по нотам: россияне начали охоту за билетами на BTS

— Если мы говорим про Эмираты, то можно добраться без всяких проволочек с документами, и это очень экономит и нервы, и деньги — не надо платить никакие консульские сборы, не нужно платить агентам за оформление визы. Это огромный плюс. Еще один — что из Москвы можно добраться без пересадок. Это очень удобно, — сказала «Известиям» Наталья Павлова из Москвы, которая была на концерте. — Было приятно увидеть такое количество соотечественников! Люди пели в очереди русские песни, например, МакSим. К кому бы ты ни обратился, везде слышал русскую речь. А в середине концерта весь зал скандировал слово «Спасибо», и возникало чувство единения, восторга и счастья. Это стоило того!