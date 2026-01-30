Шаг по нотам: россияне начали охоту за билетами на BTS

Камбэк популярнейшей k-pop-группы BTS состоится в 2026 году после паузы из-за службы участников в армии. На старте продаж образовались миллионные очереди. Среди других ожидаемых концертов — шоу Кристины Агилеры и Мэрайи Кэри в Абу-Даби, Сабрины Карпентер в Аргентине, P! nk в Мексике. По данным Российского союза туриндустрии, в 2025 году популярность поездок на события в другие страны выросла на 10% и продолжит эту тенденцию. Подробнее — в материале «Известий».
«В Мюнхене в очереди на билеты стояло более миллиона человек».
Начало 2026 года поклонникам k-pop точно запомнится возвращением на сцену его самых популярных представителей — группы BTS. В апреле бойз-бэнд отправится в первый мировой тур после четырехлетнего перерыва, связанного с прохождением всеми участниками обязательной военной службы. Стартуют на родине в Южной Корее. Билеты на первые шоу разлетелись на старте продаж, несмотря на то, что вся процедура их покупки кажется непроходимым квестом.
— Для начала у вас должен быть мембершип группы (членство), которое приобретается на фан-платформе weverse (стоимость 2−2,5 тыс. рублей за год). Далее нужно зарегистрироваться и пройти верификацию на билетном сайте Кореи «Интерпарк Глобал». После дождаться новости на weverse о предпродажах и зарегистрироваться на них с помощью мембершипа. Предпродажи — это особая опция для фанатов, которая проходит за день до общих продаж. Но как правило (и как было в этот раз) на предпродажах скупаются все билеты вплоть до полного sold out, — объяснила «Известиям» блогер и автор телеграм-канала про дорамы и азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama Яна Фелтон.
В VIP-зону у сцены билеты стоили примерно 15 тыс. рублей, самый дешевый на трибунах — около 10 тыс. рублей, добавила она. Цены кажутся адекватными, но выстраивается за проходками не внушающая оптимизма очередь, оставляющая лишь надежду на чудо.
— Я была 155 тыс. человеком. И это еще повезло! На предпродажах в Мюнхене в очереди на билеты стояло более миллиона человек, — рассказала Фелтон. — Я простояла в очереди три часа. Места уже были почти все распроданы, но мне удалось урвать билет на 12 апреля.
Соревноваться, говорят «выжившие» в этой игре, приходится не только с реальными фанатами, но и с перекупами.
— Они сметают билеты с помощью специальных программ и перепродают их по неадекватному прайсу, — говорит другая собеседница «Известий» Анна Рина, которой тоже удалось купить билет на BTS. — Ты соревнуешься со всем миром в везении. Моя очередь была 100 000+. Далее — ужасная карта самого стадиона, где не обозначены свободные места, и ты вынужден тыкать буквально на каждый сектор, чтоб найти пару свободных билетов. На то, чтобы пролистать весь стадион на три даты и оплатить билет, дается 10 минут. Если не уложиться, тебя снова откидывает к концу очереди. Покупка билетов — это целый квест.
Выигрывает, говорит она, при этом не самый быстрый, а подготовленный. Анна рекомендует перед покупкой убедиться в работающем без перебоя интернете и заранее попробовать в тестовом режиме пройти весь путь.
В рамках тура BTS также отметятся с концертами в Токио, Лас-Вегасе, Мадриде, Лондоне, Париже, Лос-Анджелесе, Сиднее и других точках на карте мира. Пожалуй, самые доступные в их графике для россиян — Бангкок (Таиланд), где пройдет три шоу в декабре 2026 года, и Гонконг (специальный административный район КНР), куда парни приедут уже в марте 2027-го. Визы жителям РФ туда не нужны. Продажи билетов на эти даты пока не открыты, поэтому шанс побороться за них еще есть.
Рост событийного туризма.
Интерес россиян к поездкам на концерты и другие события в страны мира, говорят эксперты отрасли, продолжает расти.
— Можно сказать, что событийный туризм в целом показал рост около 10%. Это не только концерты, это и спортивные мероприятия — футбольные матчи, теннисные турниры, «Формула-1», — сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин о динамике в 2025 году.
По его словам, росту популярности выездного международного туризма способствует крепкий рубль, а также увеличение международных авиаперелетов — как прямых, так и транзитных. В 2026-м, если индустрия не столкнется с новыми вызовами, тенденция продолжится. Определяющим фактором при планировании поездки на концерт становится необходимость получения визы. Еще один — количество пересадок.
— Вот мы сейчас какие визы делаем? Италия, Испания, Франция, Греция. Но всё сложнее и сложнее становится получать визы. На Францию и Испанию очень трудно получить даже окна на запись, — сказал «Известиям» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. — Куда люди едут? Номер один — это Турция, без всяких конкурентов. Номер два — Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Китай. Это всё с огромным отставанием. В Дубай, кстати, тоже едут на концерты звезд, и в Японию.
В ОАЭ как раз в январе 2026 года отгремел концерт Linkin Park. Только шоу в рамках тура From Zero World Tour прошло не в Дубае, а в Абу-Даби — тоже популярное у поклонников событийного туризма направление.
— Если мы говорим про Эмираты, то можно добраться без всяких проволочек с документами, и это очень экономит и нервы, и деньги — не надо платить никакие консульские сборы, не нужно платить агентам за оформление визы. Это огромный плюс. Еще один — что из Москвы можно добраться без пересадок. Это очень удобно, — сказала «Известиям» Наталья Павлова из Москвы, которая была на концерте. — Было приятно увидеть такое количество соотечественников! Люди пели в очереди русские песни, например, МакSим. К кому бы ты ни обратился, везде слышал русскую речь. А в середине концерта весь зал скандировал слово «Спасибо», и возникало чувство единения, восторга и счастья. Это стоило того!
Поездка стоила около 200 тыс. рублей на двоих. В эту сумму входят билеты на концерт (которые нужно было оплачивать иностранной картой), авиабилеты, жилье и бытовые расходы.
На какие еще концерты поехать в 2026 году.
Объединенные Арабские Эмираты в 2026 году уверенно держат статус одного из самых популярных и доступных направлений для концертного туризма. 7 февраля Мэрайя Кэри выступит в Абу-Даби в рамках музыкального фестиваля Saadiyat Nights. Позже, 17 апреля, в столице ОАЭ состоится шоу звезды турецкой сцены Таркана, а 24-го — город станет точкой притяжения поклонников Кристины Агилеры. В Стамбуле 26 и 27 апреля прозвучат хиты американской группы The Neighbourhood. Там же 13 июня выступит группа Alice Cooper.
Для любителей электронной музыки в календаре 2026 года международный фестиваль электронной музыки Zamna, который пройдет у подножья пирамид Гизы в Египте с 24 по 26 апреля. Он объединит главных представителей направления и искусство в виде арт-инсталляций. Еще один музыкальный марафон в несколько дней — фестиваль Lollapalooza. С 13 по 15 марта он пройдет в Буэнос-Айресе, собрав на своих сценах международных и локальных артистов. Туда же, в Латинскую Америку, отправится и восходящая звезда Сабрина Карпентер: 15 марта она выступит в аргентинском Сан-Исидро, а 20 марта — в бразильском Сан-Паулу.
26 и 27 апреля в Мексике даст концерты P! nk.