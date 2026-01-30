Календарь на 30 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

30 января отмечают праздник Деда Мороза и Снегурочки, символизирующий скорое окончание зимы. День бегства от стресса напоминает о важности отдыха и борьбы с рутиной. Православные верующие вспоминают сегодня «отца монашества» — преподобного Антония Великого. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 30 января.
* ~День Деда Мороза и Снегурочки~
Праздник символизирует скорое завершение зимы и прощание с ее главными сказочными героями до следующего года. Дата уходит корнями в древнеславянские легенды о Велесе Зимнем и в народные сказания о том, что с приходом весны Снегурочке суждено растаять.
Сегодня можно перечитать любимые зимние сказки, чтобы сохранить в душе частичку новогодней магии. А если вы до сих пор не убрали игрушки с елки и новогодний декор — самое время это сделать.
* ~День бегства от стресса~
Праздник придумали в США, откуда он быстро распространился по всему миру, что неудивительно. Для многих людей первый месяц года бывает непростым и изматывающим. Окончание новогодних каникул, недостаток солнца и холодная погода портят настроение даже оптимистам. Идеальный вариант справиться со стрессом — сбежать от него хотя бы на денек. Вариантов побега множество: прогулка в парке, встреча с друзьями, поход в спа-салон или кино. Главное — оторваться от рутины.
* ~Международный день круассана~
Сегодня кулинары и гурманы по всему миру отмечают День круассана. В XIII веке булочки в форме полумесяца выпекали в Австрии. Их называли «кипферль». В конце 1830-х годов австрийский офицер в отставке открыл в Париже «Венскую пекарню», где продавал это лакомство. Пышные булочки быстро завоевали любовь парижан, называть их стали на французский манер — круассан.
* ~День рождения киностудии «Мосфильм»~
Сегодня поздравления принимает одна из старейших киностудий страны — «Мосфильм». Она открылась в 1924 году, 30 января состоялась премьера фильма «На крыльях ввысь».
Два года назад «Мосфильм» отметил свое столетие. За эти годы здесь было снято более 2500 картин. Сегодня «Мосфильм» — это 17 павильонов на территории площадью 30 гектаров, современные технологии и большой коллектив людей, влюбленных в кино.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 января в других странах.
День саудаде, или День тоски — Бразилия. В центре этого необычного национального праздника — эмоция. Словом «саудаде» бразильцы обозначают светлую печаль, тоску по чему-то безвозвратно утерянному. Переживать саудаде принято как в одиночку, так и в кругу близких людей.
День большого парика — США. Необычный праздник приглашает американцев примерить на себя экстравагантные парики и принять участие в благотворительных акциях. В этот день неравнодушные граждане жертвуют деньги в фонды, которые покупают парики нуждающимся — тем, кто проходит тяжелый период восстановления после болезни.
Религиозные праздники 30 января.
* День памяти преподобного Антония Великого, Египетского.
Антоний Великий жил в III веке в Египте. Он родился в состоятельной семье христиан, воспитывался в любви к Богу. Когда юноше исполнилось 18 лет, он лишился родителей. Согласно преданию, войдя в храм, Антоний услышал евангельские слова: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на Небе, и иди вслед за Мной».
Следуя завету, святой Антоний посвятил себя Богу и поселился в развалинах воинского укрепления за рекой Нил. Со временем он стал для других христиан наставником и примером крепости духа и благочестия.
Преподобный провел более 70 лет в пустыне, после чего отправился на поиски знаменитого отшельника Павла Фивейского. Он был рядом со святым в последние часы его жизни и предал его останки земле. Сам святой Антоний прожил до 106 лет и основал отшельническое монашество.
Народные праздники и приметы 30 января.
* Антон Перезимник.
В этот день на Руси вспоминали трех преподобных Антониев: Великого, Черноезерского и Дымского. В народе праздник получил название Антонов день, или Антон Перезимник. Считалось, что сегодня — середина зимы. «Пришла Антонина — зиме половина», — говорили в народе.
Чтобы приманить весеннее тепло и солнышко, хозяйки пекли румяные колобки из муки, толокна, яиц и масла. Этими булочками потчевали домочадцев и друзей.
Святому Антонию молились о безопасности скота, о благополучном отеле коров. А еще крестьяне совершали обряд, позволяющий перехитрить нечисть. Рано утром нужно было пройти от крыльца спиной вперед, обозначая следами, что хозяин, наоборот, пришел в дом. Так нечистой силе отсекали путь к жилищу.
* Приметы.
Небо в тучах — к метели.
Теплый день — весна будет ранней.
Снегопад — зима еще долго продлится.
Белки попрятались в дупло — жди суровые морозы.
Месяца не видно за облаками — урожай будет обильным.
Какие исторические события произошли 30 января.
* 1703 год — согласно преданию, в Эдо произошла месть сорока семи самураев, бывших вассалов клана Ако, за своего господина. История легла в основу многих фильмов, среди которых «47 ронинов» с Киану Ривзом в главной роли.
Дни рождения и юбилеи 30 января.
* В 1721 году родился Бернардо Беллотто — итальянский живописец, представитель венецианской школы.
* В 1882 году родился Франклин Делано Рузвельт — 32-й президент США (1933—1945).
* В 1925 году родился Дуглас Карл Энгельбарт — американский специалист по компьютерным технологиям, создатель компьютерной мыши.
Кто отмечает дни рождения.
* 89 лет исполняется Ванессе Редгрейв — британской актрисе, лауреату премии «Оскар» («Джулия»).
* 75 лет исполняется Филу Коллинзу — британскому рок-поп-певцу, автору песен, актеру, продюсеру.