Календарь на 30 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Праздник придумали в США, откуда он быстро распространился по всему миру, что неудивительно. Для многих людей первый месяц года бывает непростым и изматывающим. Окончание новогодних каникул, недостаток солнца и холодная погода портят настроение даже оптимистам. Идеальный вариант справиться со стрессом — сбежать от него хотя бы на денек. Вариантов побега множество: прогулка в парке, встреча с друзьями, поход в спа-салон или кино. Главное — оторваться от рутины.