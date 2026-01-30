Народный календарь. Почему на Ефима Зимнего, 2 февраля, нужно подметать снег

2 февраля православные чтут святого Ефимия — известного целителя, который прожил почти 100 лет. Он родился во второй половине IV века.
На Руси этот день называли Ефимом Зимним или Ефимом Метельным. Славяне считали февраль месяцем ветров, а потому изображали его в виде лохматого старика. Согласно легенде, он повелевал ветрами и стужей и обладал сварливым характером. Поэтому февраль называли самым непредсказуемым месяцем.
В старину считали, что в эту дату нельзя ругаться на ветер, иначе он может разозлиться и сорвать крышу либо занести дом снегом. При этом 2 февраля нужно подметать снег у ворот, так как раньше люди в этот день гоняли Метелицу — вредную старуху, которая могла напроказничать и причинить вред жильцам дома.
Также считалось, что ребенок, родившийся 2 февраля, может не дожить до старости. Чтобы он прожил долго, люди брали его пуповину, несли к дуплу старого дерева и просили, чтобы птица свила в нем гнездо. Тогда новорожденный, согласно примете, проживет до 100 лет.
Приметы погоды:
Вьюга не унимается — значит, до конца зимы будет плохая погода.
Кошка свернулась клубком — вскоре ударят морозы.
Весь день пасмурно — целый месяц будет сильный ветер и снег.
Именины отмечают: Семен, Инна, Лаврентий, Ефим, Захар, Лев, Павел, Римма.