Народный календарь. Почему на Ефима Зимнего, 2 февраля, нужно подметать снег

2 февраля православные чтут святого Ефимия — известного целителя, который прожил почти 100 лет. Он родился во второй половине IV века.

На Руси этот день называли Ефимом Зимним или Ефимом Метельным. Славяне считали февраль месяцем ветров, а потому изображали его в виде лохматого старика. Согласно легенде, он повелевал ветрами и стужей и обладал сварливым характером. Поэтому февраль называли самым непредсказуемым месяцем.

В старину считали, что в эту дату нельзя ругаться на ветер, иначе он может разозлиться и сорвать крышу либо занести дом снегом. При этом 2 февраля нужно подметать снег у ворот, так как раньше люди в этот день гоняли Метелицу — вредную старуху, которая могла напроказничать и причинить вред жильцам дома.

Также считалось, что ребенок, родившийся 2 февраля, может не дожить до старости. Чтобы он прожил долго, люди брали его пуповину, несли к дуплу старого дерева и просили, чтобы птица свила в нем гнездо. Тогда новорожденный, согласно примете, проживет до 100 лет.

Приметы погоды:

Вьюга не унимается — значит, до конца зимы будет плохая погода.

Кошка свернулась клубком — вскоре ударят морозы.

Весь день пасмурно — целый месяц будет сильный ветер и снег.

Именины отмечают: Семен, Инна, Лаврентий, Ефим, Захар, Лев, Павел, Римма.