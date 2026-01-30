Народный календарь. Почему на Ефима Зимнего, 2 февраля, нужно подметать снег

В старину считали, что в эту дату нельзя ругаться на ветер, иначе он может разозлиться и сорвать крышу либо занести дом снегом. При этом 2 февраля нужно подметать снег у ворот, так как раньше люди в этот день гоняли Метелицу — вредную старуху, которая могла напроказничать и причинить вред жильцам дома.