Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите

15 января в центре нидерландского города Утрехт произошли два сильных взрыва, после чего начался пожар. Расположенных рядом с эпицентром взрыва зданиях были выбиты окна, а проезжая часть и тротуары густо усеяло осколками и обломками. После хлопков в целях безопасности правоохранители оцепили район происшествия и перекрыли несколько центральных улиц города.