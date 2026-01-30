Ричмонд
Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите

На нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в турецком городе Измите провинции Коджаэли произошел взрыв. Об этом стало известно в четверг, 29 января.

К месту инцидента были немедленно направлены пожарные и аварийные бригады.

По данным газеты Yeni Şafak, на месте происшествия работают «многочисленные пожарные и аварийные бригады». По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет. Причины инцидента и возможный ущерб устанавливаются.

В этот же день стало известно, что на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса произошел мощный взрыв — в результате ранения получили минимум 22 человека. Взрывная волна выбила окна в домах в нескольких районах, находящихся около промышленного парка.

В конце ноября мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух, после чего начался пожар.

15 января в центре нидерландского города Утрехт произошли два сильных взрыва, после чего начался пожар. Расположенных рядом с эпицентром взрыва зданиях были выбиты окна, а проезжая часть и тротуары густо усеяло осколками и обломками. После хлопков в целях безопасности правоохранители оцепили район происшествия и перекрыли несколько центральных улиц города.