Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите

На нефтеперерабатывающем заводе компании Tüpraş в турецком городе Измите провинции Коджаэли произошел взрыв. Об этом стало известно в четверг, 29 января.
К месту инцидента были немедленно направлены пожарные и аварийные бригады.
По данным газеты Yeni Şafak, на месте происшествия работают «многочисленные пожарные и аварийные бригады». По предварительной информации, пострадавших в результате взрыва нет. Причины инцидента и возможный ущерб устанавливаются.
В этот же день стало известно, что на заводе по производству агрохимикатов в пригороде Буэнос-Айреса произошел мощный взрыв — в результате ранения получили минимум 22 человека. Взрывная волна выбила окна в домах в нескольких районах, находящихся около промышленного парка.
В конце ноября мощный взрыв прогремел на заводе по переработке отходов в австралийском Сиднее. Крупный резервуар с химикатами взлетел на воздух, после чего начался пожар.
15 января в центре нидерландского города Утрехт произошли два сильных взрыва, после чего начался пожар. Расположенных рядом с эпицентром взрыва зданиях были выбиты окна, а проезжая часть и тротуары густо усеяло осколками и обломками. После хлопков в целях безопасности правоохранители оцепили район происшествия и перекрыли несколько центральных улиц города.