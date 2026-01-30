В Госдуме предложили усилить механизм господдержки многодетных семей

Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. При этом, отмечается, что средства, как и ранее, направляются в первую очередь на погашение основного долга, а при его недостаточности — на уплату процентов по кредиту.