В Госдуме предложили усилить механизм господдержки многодетных семей

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили усилить механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных жилищных кредитов, в частности, перейти к комбинированной модели поддержки.
Соответствующий законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициаторами выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко.
«Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования механизмов государственной поддержки многодетных семей и восстановления реальной экономической эффективности мер, направленных на помощь в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, воспитывающих трех и более детей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается изменить действующий порядок предоставления выплаты, который предусматривает фиксированную помощь в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей.
Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. При этом, отмечается, что средства, как и ранее, направляются в первую очередь на погашение основного долга, а при его недостаточности — на уплату процентов по кредиту.
Как отмечается в пояснительной записке, такой подход позволит одновременно увеличить гарантированный минимум поддержки и обеспечить более справедливый объём помощи семьям с высокой ипотечной нагрузкой, прежде всего в крупных городах и агломерациях с дорогим жильём.
«Четыреста пятьдесят тысяч рублей в 2019 году и сегодня — это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность. Мы предлагаем решение, которое одновременно учитывает инфляцию, рост стоимости жилья и реальную долговую нагрузку семей. Это не резкое увеличение расходов, а более справедливый и современный механизм поддержки», — сказал Гусев РИА Новости.