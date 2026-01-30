Ричмонд
Метеоролог Макарова: Москву накроют «Афанасьевские» морозы

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, которое, по прогнозам синоптиков, продлится пять дней.

Источник: Аргументы и факты

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды, которое, по прогнозам синоптиков, продлится пять дней. Как сообщила aif.ru ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова, с 30 января по 3 февраля в столичном регионе ожидается похолодание на 7−12 градусов ниже климатической нормы.

Причиной станет мощный антициклон, который начнет усиливать своё влияние уже в пятницу. Это приведёт к прекращению обильных снегопадов, но на фоне роста атмосферного давления ударят сильные морозы. Пик похолодания придётся на 1 февраля, когда ночные температуры в Москве могут опуститься до −22°C, а в Подмосковье — до −25°C.

Синоптик отметила, что традиционный для конца января холодный период в народе называют «Афанасьевскими морозами» или «мухозимьем», и посоветовала горожанам правильно подбирать одежду и не бояться настоящей русской зимы.