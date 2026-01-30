Метеоролог Макарова: Москву накроют «Афанасьевские» морозы

Причиной станет мощный антициклон, который начнет усиливать своё влияние уже в пятницу. Это приведёт к прекращению обильных снегопадов, но на фоне роста атмосферного давления ударят сильные морозы. Пик похолодания придётся на 1 февраля, когда ночные температуры в Москве могут опуститься до −22°C, а в Подмосковье — до −25°C.