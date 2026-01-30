На следующей неделе сократится предложение валюты. Что будет с курсом доллара

Какие события повлияют на курс валют на следующей неделе.
С 16 января по 5 февраля совокупные продажи иностранной валюты и золота со стороны Минфина и Банка России достигли 17,42 млрд рублей в день. С 6 февраля эти максимальные уровни будут пройдены, а значит, снизится и предложение на рынке. Эта ситуация может сократить поддержку рублю.
При этом основное влияние на валютный рынок на предстоящей неделе окажут внешние события. В фокусе инвесторов будут решения и сигналы крупнейших мировых регуляторов, а также ключевая макроэкономическая статистика из США, прежде всего данные по рынку труда. Такое мнение высказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
— Эти показатели напрямую влияют на ожидания по ставкам и, как следствие, на динамику доллара на глобальном рынке. Дополнительным фактором для рубля останется ситуация на нефтяном рынке и риторика стран-производителей: любые изменения ожиданий по добыче и ценам на нефть быстро отражаются на курсе через экспортную выручку и общий аппетит инвесторов к риску, — рассказал Денис Астафьев.
Январь показал необычную картину. Рубль укрепился почти на 7% с начала года благодаря двум факторам: традиционно низкому сезонному спросу на валюту и как раз этим мощным продажам валюты со стороны регулятора. Но уже первая неделя февраля принесёт перемены — объёмы валютных интервенций вернутся к базовым уровням. Инерция укрепления может смениться коррекцией в сторону 80−82 рублей за доллар. Особенно если учесть, что импортёры постепенно возвращаются на рынок после праздников. Так охарактеризовал ситуацию основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
Второй важный фактор, по его мнению, данные Росстата по инфляции за январь, которые должны появиться в первых числах февраля. Недельные цифры уже показали 1,72% роста цен с начала месяца, что существенно выше прошлогодних значений. Здесь основной эффект дало повышение НДС, но рынок внимательно следит за тем, насколько устойчивым окажется этот всплеск. От итоговой цифры будут зависеть ожидания относительно заседания ЦБ 13 февраля — сохранит ли регулятор ставку на уровне 16% или снизит ещё на 50 базисных пунктов.
Прогноз курса доллара на неделю с 2 февраля.
Нефтяной фактор пока работает против рубля. Brent торгуется в диапазоне 64−68 долларов за баррель, что заметно ниже заложенного в бюджет среднегодового уровня в 92 рубля за доллар. Это означает продолжение валютных продаж по бюджетному правилу, но их объёмы после 5 февраля будут скромнее январских. В целом неделя выглядит переходной — между периодом активной поддержки рубля и возвратом к более естественной рыночной динамике. Диапазон 78−80 рубля за доллар кажется реалистичным. Такое мнение высказал Фёдор Сидоров.
— На следующей неделе базовый сценарий для доллара — умеренно нейтральный, с движением в диапазоне и без резких скачков. Эффект налогового периода, который традиционно поддерживает рубль в конце месяца, постепенно сходит на нет, поэтому внутренние факторы будут играть меньшую роль. В таких условиях курс доллара, скорее всего, будет колебаться в коридоре 76−79 рублей: при спокойном внешнем фоне и стабильных ценах на сырьё рубль способен удерживаться ближе к нижней границе, а при росте глобальной неопределённости — смещаться к верхней, — считает Денис Астафьев.
В базовом сценарии рубль в начале февраля будет держаться в привычных пределах: 74−80 рублей за доллар; 10,6−11,5 рубля за юань; 88−95 рублей за евро. Такой прогноз сделали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».
— Ключевая ставка, скорее всего, не изменится. Высокие ставки на фоне геополитической неопределённости продолжат сдерживать импорт, отток капитала и сокращение продаж валюты экспортёрами. А продажи валюты по бюджетному правилу останутся на высоком уровне, — считают в «Сравни».