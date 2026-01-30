На следующей неделе сократится предложение валюты. Что будет с курсом доллара

Второй важный фактор, по его мнению, данные Росстата по инфляции за январь, которые должны появиться в первых числах февраля. Недельные цифры уже показали 1,72% роста цен с начала месяца, что существенно выше прошлогодних значений. Здесь основной эффект дало повышение НДС, но рынок внимательно следит за тем, насколько устойчивым окажется этот всплеск. От итоговой цифры будут зависеть ожидания относительно заседания ЦБ 13 февраля — сохранит ли регулятор ставку на уровне 16% или снизит ещё на 50 базисных пунктов.