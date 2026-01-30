В ГД внесли поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налоговый кодекс РФ. Из актов исчезнет упоминание внесения изменений в загранпаспорт и соответствующая пошлина в 500 рублей, которая полагалась за вписывание детей в уже выданный паспорт. При этом такая процедура оставалась пока только для 5-летних паспортов старого образца, а данные в биометрический 10-летний загранпаспорт не добавлялись.