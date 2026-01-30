Ричмонд
В ГД внесли поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроекты об отмене записи о детях в загранпаспортах старого образца. Документы размещены в думской электронной базе.

Источник: Reuters

Изменения вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налоговый кодекс РФ. Из актов исчезнет упоминание внесения изменений в загранпаспорт и соответствующая пошлина в 500 рублей, которая полагалась за вписывание детей в уже выданный паспорт. При этом такая процедура оставалась пока только для 5-летних паспортов старого образца, а данные в биометрический 10-летний загранпаспорт не добавлялись.

Как отмечали в МВД, услуга не пользуется популярностью: за последние пять лет ежегодно за ней обращались порядка 2,5 тыс. человек. В сравнении с числом заявлений о выдаче детям собственных загранпаспортов доля таких запросов также невелика — 0,43%.

Среди причин разработки законопроектов называлась защита несовершеннолетних россиян от ситуации, когда некоторые страны, особенно недружественные, отказывают им во въезде, не принимая во внимание отметки в родительском паспорте. Кроме того, с 20 января несовершеннолетние больше не могут выезжать из РФ по свидетельству о рождении — только по загранпаспорту.

При этом, как ранее сообщили в МВД, дети, которые выехали из страны по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, могут вернуться по нему обратно.