The Guardian: Великобритания вряд ли присоединится к возможной атаке США на Иран

В Лондоне считают, что «первый удар по Ирану» не будет соответствовать «британской интерпретации международного права». Издание уточняет, что ВВС Великобритании могут быть привлечены к отражению возможного ответного удара со стороны Ирана, чтобы защитить союзников на Ближнем Востоке.