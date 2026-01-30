The Guardian: Великобритания вряд ли присоединится к возможной атаке США на Иран

Великобритания, скорее всего, не окажет поддержку США в случае возможного удара по Ирану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оборонные источники.
«Вряд ли Великобритания окажет помощь США в нападении на Иран, но размещение истребителей RAF Typhoon в Катаре на прошлой неделе свидетельствует о готовности помочь региональным союзникам», — говорится в материале.
В Лондоне считают, что «первый удар по Ирану» не будет соответствовать «британской интерпретации международного права». Издание уточняет, что ВВС Великобритании могут быть привлечены к отражению возможного ответного удара со стороны Ирана, чтобы защитить союзников на Ближнем Востоке.
Ранее американские военные аналитики предположили, что США могут нанести удар по Ирану с использованием крылатых ракет Tomahawk. В случае такого сценария Пентагон может привлечь эсминцы, находящиеся в регионе Ближнего Востока, а также боевую авиацию, включая истребители и стратегические бомбардировщики.