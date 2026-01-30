Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: Великобритания вряд ли присоединится к возможной атаке США на Иран

Великобритания сомневается в правомерности возможного удара США по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания, скорее всего, не окажет поддержку США в случае возможного удара по Ирану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на оборонные источники.

«Вряд ли Великобритания окажет помощь США в нападении на Иран, но размещение истребителей RAF Typhoon в Катаре на прошлой неделе свидетельствует о готовности помочь региональным союзникам», — говорится в материале.

В Лондоне считают, что «первый удар по Ирану» не будет соответствовать «британской интерпретации международного права». Издание уточняет, что ВВС Великобритании могут быть привлечены к отражению возможного ответного удара со стороны Ирана, чтобы защитить союзников на Ближнем Востоке.

Ранее американские военные аналитики предположили, что США могут нанести удар по Ирану с использованием крылатых ракет Tomahawk. В случае такого сценария Пентагон может привлечь эсминцы, находящиеся в регионе Ближнего Востока, а также боевую авиацию, включая истребители и стратегические бомбардировщики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше