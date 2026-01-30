Москвичам пообещали «ломкие» морозы на выходных

Москвичей в выходные, 31 января- 1 февраля, ждет погодное явление, точно соответствующее многовековым народным наблюдениям. Морозы, традиционно именуемые «Афанасьевскими» или «ломкими», наступят в полном соответствии с календарём — 31 января, в день святителя Афанасия. Синоптики подтверждают: фольклорная примета «Афанасий Ломонос — береги нос» на этот раз будет как никогда актуальна.
По данным Гидрометцентра, с вечера пятницы, 30 января, в столичный регион начнет поступать холодный воздух с северо-запада. Уже в ночь на субботу температура опустится до −20°C, а днем 31 января не превысит −14°C. Особую суровость погоде придаст северный ветер, дующий со скоростью 6−11 м/с, который значительно усилит ощущение холода.
Пик похолодания ожидается в ночь на 1 февраля. Столбики термометров в Москве покажут −20… −22°C, а в области местами до −25°C. Днем в воскресенье будет облачно, возможен снег, максимальная температура составит −15… −17°C.
Народные названия этого периода — «ломкие морозы» или «мухозимье» — имеют глубокие исторические корни. Термин «ломкие» метко описывает характер холода: настолько сильного, что от мороза, по ощущениям, «ломит» кости и «ломается» или «коченеет» всё вокруг. «Мухозимье» же, согласно одной из версий, означало, что морозы столь суровы, что «ни одна муха не летает», символизируя полное затишье в природе. В старину в это время крестьяне старались меньше выходить из домов.
«Этот период — традиционная кульминация зимы, — прокомментировала aif.ru ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. — Настоящая русская зима».
Спасатели и врачи настоятельно рекомендуют жителям столицы и области отнестись к похолоданию со всей серьезностью: одеваться теплее, не пренебрегать шапкой, шарфом и варежками — до 30% тепла теряется через непокрытую голову, отказаться от тесной обуви на тонкой подошве в пользу свободной и теплой обуви.
Следует сократить до минимума время пребывания на улице детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Водителям также следует быть предельно осторожными: при таких температурах повышаются риски обледенения дорог, а автомобили могут не заводиться.
Словом, грядущее «мухозимье» станет испытанием на прочность и напоминанием о мудрости народных примет.