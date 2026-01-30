Москвичам пообещали «ломкие» морозы на выходных

Народные названия этого периода — «ломкие морозы» или «мухозимье» — имеют глубокие исторические корни. Термин «ломкие» метко описывает характер холода: настолько сильного, что от мороза, по ощущениям, «ломит» кости и «ломается» или «коченеет» всё вокруг. «Мухозимье» же, согласно одной из версий, означало, что морозы столь суровы, что «ни одна муха не летает», символизируя полное затишье в природе. В старину в это время крестьяне старались меньше выходить из домов.