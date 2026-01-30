Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесут проект о росте суммы социальных налоговых вычетов

РИА Новости: Нилов предложил увеличить размер социального налогового вычета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей.

Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

«Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление.

Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит гражданам повысить их доходы, сделать более доступными для них качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению их детей.

«Со 150 тысяч до 360 тысяч рублей — ощутимое увеличение возможностей социальных налоговых вычетов и новое направление — компенсация части расходов на отдых и оздоровление детей — всё это в нашем межфракционном законопроекте», — сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование — все эти направления актуальны для российских семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам.

«Однако пределы вычетов должны расти, а их направления — расширяться. И что, если не детское здоровье — один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять», — считает политик.