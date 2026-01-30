Минимущество Твери объяснило причину изъятия квартиры у Дарьи Клишиной

Российскую легкоатлетку Дарью Клишину выселили из квартиры, которую она получила в 2011 году от властей Тверской области. Все юристы говорили спортсменке, что недвижимость останется за ней, но в итоге квартиру якобы отдали военному. Сама легкоатлетка жила в США с 2013 года, но выступала за Россию на соревнованиях. Чем известна Клишина и могут ли ей вернуть жилье, разбиралась «Вечерняя Москва».