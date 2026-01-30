Минимущество Твери объяснило причину изъятия квартиры у Дарьи Клишиной

Легкоатлетка Дарья Клишина лишилась служебной квартиры в Твери после того, как перестала входить в состав сборной России. Об этом сообщили в пресс-службе Минимущества Тверской области.
Спортсменке была предоставлена квартира в 2011 году на время ее выступлений за национальную команду.
— Дарья Клишина утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России, с 2022 года. Указанные обстоятельства стали основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры, — объяснили в ведомстве.
После ее исключения из сборной договор был расторгнут, но Клишина не освободила жилье добровольно, что привело к судебному разбирательству. Суд поддержал позицию Минимущества, и в мае 2025 года квартира была возвращена государству. В ведомстве подчеркнули, что ежегодная проверка таких договоров — стандартная процедура, а бездействие в данной ситуации было бы нарушением законодательства, передает ТАСС.
Российскую легкоатлетку Дарью Клишину выселили из квартиры, которую она получила в 2011 году от властей Тверской области. Все юристы говорили спортсменке, что недвижимость останется за ней, но в итоге квартиру якобы отдали военному. Сама легкоатлетка жила в США с 2013 года, но выступала за Россию на соревнованиях. Чем известна Клишина и могут ли ей вернуть жилье, разбиралась «Вечерняя Москва».