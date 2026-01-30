В аэропорту Геленджика возобновили приём и выпуск самолётов

Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на территорию больницы в Грайвороне Белгородской области погиб мирный житель. Несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего водителя Грайворонской ЦРБ, который находился в своей машине в момент взрыва.