В аэропорту Геленджика возобновили приём и выпуск самолётов

Аэропорт Геленджика возобновил свою работу в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Ранее действовавшие ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на территорию больницы в Грайвороне Белгородской области погиб мирный житель. Несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего водителя Грайворонской ЦРБ, который находился в своей машине в момент взрыва.

