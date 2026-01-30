В Госдуму внесли проект об исключении записей о детях из загранпаспортов

«Предлагается исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ записи о детях… В свою очередь, из Федерального закона № 114-ФЗ предлагается исключить положения об уплате государственной пошлины за внесение изменений (а именно внесение записей о детях в возрасте до 14 лет) в загранпаспорт, а также о взимании консульского сбора за внесение изменений в дипломатический и служебный паспорта гражданина РФ и сбора в счет возмещения фактических расходов», — говорится в пояснительной записке.