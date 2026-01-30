Военный указал на несостыковки в деле об убийстве четырёх полицейских на Украине

У сослуживца возникли вопросы к операции по розыску бывшего военного и непосредственно к начальнику Черкасской полиции Олегу Гудыме. Первичные сообщения не объясняли оснований для задержания, позже появились версии о схроне и наркотиках, которые не подтверждались предыдущими данными. Состав группы и формат выезда не соответствовали заявленным целям, а документы, судя по обстоятельствам, могли быть оформлены уже после инцидента.