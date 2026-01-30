Военный указал на несостыковки в деле об убийстве четырёх полицейских на Украине

Русинов участвовал в боевых действиях на территории АТО, после чего служил в 198 батальоне территориальной обороны. По ряду причин, включая состояние здоровья и необходимость ухода за лежачим родителем, он был уволен с военной службы.
Нищик отметил, что у Русинова был конфликт с депутатом Корсунского городского совета Виталием Сторожуком, который пытался отобрать землю бывшего военного. Кроме того, как утверждается, парламентарий неоднократно пытался «повесить» на него покушения, включая попытку подрыва автомобиля.
У сослуживца возникли вопросы к операции по розыску бывшего военного и непосредственно к начальнику Черкасской полиции Олегу Гудыме. Первичные сообщения не объясняли оснований для задержания, позже появились версии о схроне и наркотиках, которые не подтверждались предыдущими данными. Состав группы и формат выезда не соответствовали заявленным целям, а документы, судя по обстоятельствам, могли быть оформлены уже после инцидента.
Украинское издание «Страна.ua» отметило, что Русинов также принимал участие в событиях на Майдане в 2014 году.
Напомним, ранее в Черкасской области Украины произошло жестокое нападение на полицейских, в результате которого погибли четыре стража порядка. Инцидент случился во время задержания мужчины, подозреваемого в убийстве. По данным начальника Национальной полиции Ивана Выговского, разыскиваемый открыл прицельный огонь по правоохранителям при попытке его арестовать. В перестрелке погибли четыре офицера полиции. Убийцу ликвидировали бойцы спецназа.
