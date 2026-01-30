В Великобритании городские исследователи нашли застывший в 1970-х дом

В Великобритании городские исследователи обнаружили заброшенный дом, интерьер которого, по их оценке, сохранился со времен 1970-х годов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Здание было найдено в городе Уиган графства Ланкашир и, как выяснилось, пустует уже несколько лет. Дом ранее принадлежал пожилой супружеской паре — Синтии и Джеку. Исследователи Эндрю и Кортни, которые занимаются изучением заброшенных объектов с 2020 года, установили, что жилье оставалось необитаемым с 2017 года, однако обстановка внутри практически не изменилась. В помещениях сохранились ламповый телевизор, старая мебель, а также большое количество бытовых предметов прошлых десятилетий, включая чистящие средства, журналы, напитки и консервы.
В доме были найдены личные вещи хозяев, поздравительная открытка к 90-летию Синтии и документы Джека. По собранным данным, женщина умерла в 2012 году, после чего ее супруг еще несколько лет жил один. На настенном календаре он отмечал прожитые дни, последняя дата была указана 15 февраля 2017 года.
Исследователи отметили, что дом производит тягостное впечатление и напоминает капсулу времени, так как владельцы редко делали ремонт, и многие детали интерьера оставались неизменными на протяжении десятилетий.
