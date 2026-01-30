В Великобритании городские исследователи нашли застывший в 1970-х дом

Здание было найдено в городе Уиган графства Ланкашир и, как выяснилось, пустует уже несколько лет. Дом ранее принадлежал пожилой супружеской паре — Синтии и Джеку. Исследователи Эндрю и Кортни, которые занимаются изучением заброшенных объектов с 2020 года, установили, что жилье оставалось необитаемым с 2017 года, однако обстановка внутри практически не изменилась. В помещениях сохранились ламповый телевизор, старая мебель, а также большое количество бытовых предметов прошлых десятилетий, включая чистящие средства, журналы, напитки и консервы.