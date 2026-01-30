Фадеев анонсировал выпуск первого за 20 лет альбома певицы Елены Зосимовой

По словам Фадеева, альбом, записанный более 20 лет назад, был обнаружен командой в архивах. Он назвал эту работу «настоящей музыкальной капсулой времени из нулевых». Продюсер отметил, что из этого альбома ранее вышла только одна песня — «Забудь» — ставшая хитом. Фадеев также уточнил, что все аранжировки, музыка и тексты песен были созданы им лично.
Он добавил, что, несмотря на многочисленные предложения о возвращении на сцену, артистка ведёт очень закрытый образ жизни.
Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил о кончине своей матери, Светланы Петровны. В публикации в соцсетях он назвал её самым близким человеком и лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Фадеев попросил своих подписчиков помолиться за упокой Светланы Петровны, чьё имя при крещении — Фатинья. Продюсер подчеркнул, что будет хранить память о ней всю жизнь.
