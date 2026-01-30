Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фадеев анонсировал выпуск первого за 20 лет альбома певицы Елены Зосимовой

Продюсер и композитор Максим Фадеев объявил о предстоящем выпуске альбома певицы Елены Зосимовой, который оставался неопубликованным более двух десятилетий. Соответствующее заявление он сделал в социальных сетях.

Источник: Life.ru

По словам Фадеева, альбом, записанный более 20 лет назад, был обнаружен командой в архивах. Он назвал эту работу «настоящей музыкальной капсулой времени из нулевых». Продюсер отметил, что из этого альбома ранее вышла только одна песня — «Забудь» — ставшая хитом. Фадеев также уточнил, что все аранжировки, музыка и тексты песен были созданы им лично.

Он добавил, что, несмотря на многочисленные предложения о возвращении на сцену, артистка ведёт очень закрытый образ жизни.

«Тогда из него вышла только одна песня “Забудь”. Она стала хитом, клип на неё снял Фёдор Бондарчук. Аранжировки, музыка, тексты — всё сделано мной», — написал Фадеев.

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил о кончине своей матери, Светланы Петровны. В публикации в соцсетях он назвал её самым близким человеком и лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Фадеев попросил своих подписчиков помолиться за упокой Светланы Петровны, чьё имя при крещении — Фатинья. Продюсер подчеркнул, что будет хранить память о ней всю жизнь.

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».