Фадеев анонсировал выпуск первого за 20 лет альбома певицы Елены Зосимовой

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев сообщил о кончине своей матери, Светланы Петровны. В публикации в соцсетях он назвал её самым близким человеком и лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Фадеев попросил своих подписчиков помолиться за упокой Светланы Петровны, чьё имя при крещении — Фатинья. Продюсер подчеркнул, что будет хранить память о ней всю жизнь.