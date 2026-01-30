Передали посылки бойцам и пациентам госпиталей

Недавно в Новом Херсонесе прошел семинар, посвященный Дню российского студенчества. Он объединил сотню участников, которые собрались, чтобы обсудить планы совместной работы. По словам одной из участниц встречи Екатерины Самсоновой, они определили самые эффективные методы наполнения программ содержанием, основанным на традиционных смыслах и ценностях. Девушку особенно вдохновила атмосфера семинара, ключевым событием которого стал открытый диалог с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.