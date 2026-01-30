Передали посылки бойцам и пациентам госпиталей

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» продолжает свою работу по обучению курсантов. Также инструкторы филиалов организации участвуют в передаче гуманитарной помощи военнослужащим на СВО.
Недавно в Новом Херсонесе прошел семинар, посвященный Дню российского студенчества. Он объединил сотню участников, которые собрались, чтобы обсудить планы совместной работы. По словам одной из участниц встречи Екатерины Самсоновой, они определили самые эффективные методы наполнения программ содержанием, основанным на традиционных смыслах и ценностях. Девушку особенно вдохновила атмосфера семинара, ключевым событием которого стал открытый диалог с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.
Кроме того, Центром «ВОИН» была проведена гуманитарная акция «Плечом к плечу», приуроченная ко Дню добровольца, отмечает командир Центра «ВОИН», Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян. Инструкторы всех филиалов организации собрали и отправили гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции, пациентам госпиталей и ветеранам Великой Отечественной войны.
— Инициатива выражает нашу общую и деятельную поддержку в приближении победы на СВО, — объяснил Андраник Гаспарян. — При этом мы не забываем о наших предках-победителях, чей ратный подвиг, беззаветное служение Родине всегда остаются примером для всех жителей России. В этом и есть незримая связь поколений, хранящая историю, традиции и ценность созидательного труда.
Также в рамках акции отправлен гуманитарный конвой «Vолчонок» в расположение 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда ВДВ. Были переданы медицинское оборудование, медикаменты, продукты питания, вода, а также книги от ГБУ города Москвы «Атлант».
Подобные гуманитарные акции стали обычной практикой для команды Центра «ВОИН». Ранее курсанты уже изготовили и направили на передовую более тысячи «браслетов жизни» из шнура «паракорд», сопроводив их письмами с теплыми пожеланиями бойцам.
— Понимаете, наши курсанты — это настоящие патриоты своей большой и малой родины. Помимо обучения они ведут серьезную волонтерскую работу. К примеру, ребята убирают парки и скверы, помогают ветеранам, а также участникам боевых действий, — рассказала педагог-психолог отдела по воспитательной работе филиала Центра «ВОИН» в Калмыкии Кермен Матвеева.
СПРАВКА.
Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» создан в 2022 году по поручению президента России Владимира Путина. Миссия организации — подготовить новое поколение патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Программа рассчитана на российских граждан от 14 до 35 лет. Филиалы действуют в 21 регионе страны.