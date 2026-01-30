Уиткофф передал на заседании Белого дома записку с упоминанием Путина

28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Однако комментировать перечни конкретных документов он не стал.