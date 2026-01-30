Уиткофф передал на заседании Белого дома записку с упоминанием Путина

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время заседания кабинета передал записку с упоминанием российского лидера Владимира Путина главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Факт передачи документа заметили журналисты аккредитованного пула.
По их данным, в записке содержались дополнительные детали о разговоре с российским лидером.
— Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию «Путин», — цитирует сообщение журналистов РИА Новости.
28 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева пройдет 1 февраля в Абу-Даби. Однако комментировать перечни конкретных документов он не стал.
По словам Пескова, переговоры могут продлиться два дня при необходимости. Он подчеркнул, что стороны будут согласовывать детали встречи вплоть до дня, в который она состоится.
23 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители США, России и Украины в Абу-Даби обсуждают параметры завершения вооруженного конфликта.