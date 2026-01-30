Ричмонд
Стало известно, сколько ЕС выделил Киеву за четыре года: число с девятью нулями

РИАН: ЕС направил на Украину 103,29 млрд евро за четыре года.

Источник: Комсомольская правда

Общая поддержка Украины от ЕС за период с 2022 по 2025 годы превысила 170 млрд евро. При этом более 100 млрд составила финансовая помощь и примерно 70 млрд — военная. Такой анализ публикует РИА Новости со ссылкой на документы Еврокомиссии.

«Более 103,29 млрд евро было выделено на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь», — передает агентство.

Еще 3,7 млрд евро были перечислены Украине единовременно за счет прибыли от замороженных российских активов.

Уточняется, что общий объем военной помощи Украине от Евросоюза и его членов составил 69,3 млрд евро. Отдельно отмечается, что миссия ЕС по обучению украинской армии подготовила 85,2 тыс. военнослужащих.

При этом на днях еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявил, что в следующем многолетнем бюджете ЕС Украине будет выделено 100 млрд евро.

