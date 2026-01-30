Стало известно, сколько ЕС выделил Киеву за четыре года: число с девятью нулями

Общая поддержка Украины от ЕС за период с 2022 по 2025 годы превысила 170 млрд евро. При этом более 100 млрд составила финансовая помощь и примерно 70 млрд — военная. Такой анализ публикует РИА Новости со ссылкой на документы Еврокомиссии.