В России хотят отменить запись о детях в загранпаспорта: что стало причиной

Изменения касаются законов «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налогового кодекса. Из них исключается упоминание о внесении изменений в загранпаспорт и соответствующей пошлине в 500 рублей. Такая процедура применялась только к пятилетним паспортам старого образца, а данные в биометрический загранпаспорт на 10 лет не вносились.