В России хотят отменить запись о детях в загранпаспорта: что стало причиной

В Госдуму внесли поправки об отмене записи о детях в загранпаспортах.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России представило в Госдуму законопроекты, предусматривающие отмену записи о детях в старых загранпаспортах. Документы опубликованы в электронной базе Государственной Думы.

Изменения касаются законов «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и Налогового кодекса. Из них исключается упоминание о внесении изменений в загранпаспорт и соответствующей пошлине в 500 рублей. Такая процедура применялась только к пятилетним паспортам старого образца, а данные в биометрический загранпаспорт на 10 лет не вносились.

Основной причиной разработки законопроектов стала защита интересов несовершеннолетних россиян. Некоторые недружественные страны отказывали им во въезде, не учитывая отметки в паспортах родителей.

Ранее KP.RU писал, что с 20 января в России вступили в силу новые правила выезда детей за рубеж. Несовершеннолетние смогут покидать страну и возвращаться в нее только по заграничному паспорту. Свидетельство о рождении больше не будет приниматься для этих целей.