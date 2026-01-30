«Штурм» с Худяковым в воротах обыграл «Бранн» в Лиге Европы

ВЕНА, 30 января. /ТАСС/. Австрийский «Штурм» дома со счетом 1:0 обыграл норвежский «Бранн» в матче заключительного, восьмого тура общего этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Граце.
В составе победителей гол забил Отар Китеишвили (85-я минута).
Ворота «Штурма» на протяжении всей игры защищал российский голкипер Даниил Худяков. Голкиперу 22 года, он выступает за «Штурм» с лета 2024 года. Всего в его активе шесть матчей за «Штурм», два из которых «на ноль». Вместе с клубом он выиграл чемпионат Австрии в сезоне-2024/25. До этого футболист выступал за московский «Локомотив».
По итогам общего этапа «Штурм» набрал 7 очков и завершил выступление в Лиге Европы. «Бранн» набрал 9 очков, команда продолжит борьбу в турнире.
В общем этапе Лиги Европы участвовали 36 клубов, команды провели по восемь матчей — четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически вышла в ⅛ финала, команды, которые заняли места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф.
Лига Европы проводится в новом формате с сезона-2024/25, победителем предыдущего розыгрыша турнира стал английский «Тоттенхэм». Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.