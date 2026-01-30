Ричмонд
Стамбульская ОПГ «Касперы» вербовала подростков через GTA и Fortnite

Стамбульская преступная группировка «Касперы» вербовала подростков через видеоигры GTA и Fortnite, вовлекая их в торговлю наркотиками, ограбления и наёмные убийства. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на столичную прокуратуру.

Источник: Life.ru

Для вербовки использовались социальные сети и внутриигровые чаты. Один из подростков рассказал, что общался с лидером Хамушем Атызом через телефон без сим-карты, подключаясь к чужим интернет-сетям. Переписка сопровождалась шифрованием.

Руководство обещало подросткам выплаты от 10 до 50 тысяч лир за участие в преступлениях, включая убийства, но фактически суммы были ниже или не выплачивались вовсе. По делу задержаны 223 человека, 145 из них арестованы, среди подозреваемых как минимум 20 несовершеннолетних.

Ранее в Китае казнили 11 членов преступного синдиката, осуждённых за убийства, мошенничество и наркоторговлю. Приговор привёл в исполнении народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян. Решение принял Верховный суд.

