Ожоги от краски, ледяная река и цензура сверху: чем платили Гайдай и актёры за любимые комедии

Изначально сценарий фильма не включал всех ключевых эпизодов, которые зрители знают сегодня. Рабочее название было «Несерьёзные истории», и он состоял из двух новелл. Главный герой — студент, первоначально именовался Владиком, а не Шуриком. Во время проб режиссёр не был доволен многочисленными кандидатами — среди претендентов были такие актёры, как Олег Видов, Виталий Соломин, Евгений Петросян, Сергей Никоненко, Евгений Жариков и другие. Свой выбор он остановил на Александре Демьяненко, поскольку в нём увидел то, что искал: скромность, наивность и очарование персонажа. Он решил не только утвердить Демьяненко на роль, но и дать персонажу прозвище Шурик — уменьшительное от имени актёра. Также есть версия, что смена имени персонажа была вызвана и политическими соображениями. У чиновников были опасения, что Владик будет ассоциироваться с Владимиром Лениным. Поэтому от греха подальше решили сменить имя главному герою картины.