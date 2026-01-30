Ричмонд
США не разрешили лицам из РФ проводить операции с нефтью из Венесуэлы

Минфин разрешил зарегистрированным в США юрлицам операции с нефтью из Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Минфин США разрешил американским компаниям проводить операции с венесуэльской нефтью При этом разрешение США на нефтяные операции с Венесуэлой не распространяется на сделки с привлечением российских лиц. Об этом говорится в документе Минфина.

При этом в министерстве уточнили, что США разрешили сделки с венесуэльской нефтью, включая ее добычу, экспорт и торговлю, но только через юридические лица, зарегистрированные в Соединенных Штатах.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, американская сторона в настоящее время полностью обеспечивает мировые поставки легкой нефти для Венесуэлы, заменив ими российские.

Как ранее писал KP.RU, Венесуэла должна будет поставить США до 50 млн баррелей нефти. Формально это касается нефти, которая из-за санкций долгое время была недоступна для рынка. По сути, речь идет о схеме, позволяющей Вашингтону напрямую контролировать судьбу стратегического ресурса суверенного государства.

При этом американский глава Дональд Трамп накануне сообщил, что Вашингтон выгрузил всю нефть с захваченных венесуэльских танкеров.

