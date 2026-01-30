Прокуратура проверит информацию о химическом запахе на улицах Хабаровска

ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проверку сообщения о загрязнении воздуха в Хабаровске, в районе улиц Сигнальной и Воронежской. Об этом сообщили в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.