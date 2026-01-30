Испанская полиция освободила 27 женщин из сексуального рабства на Тенерифе

В ноябре стало известно, что под видом «модельных туров» в Объединенных Арабских Эмиратах родителей российских школьниц вынуждают подписывать нотариальное согласие на выезд в Дубай 16-летним дочерям. В итоге девушки попадают в эскорт, их используют для организации вечеринок для шейхов.