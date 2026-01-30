Ричмонд
Испанская полиция освободила 27 женщин из сексуального рабства на Тенерифе

Полиция Испании ликвидировала на острове Тенерифе преступную сеть, занимавшуюся вербовкой и сексуальной эксплуатацией женщин. В ходе операции освободили 27 пострадавших, среди которых есть несовершеннолетние. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-релизе национальной полиции.

В ходе совместной операции были задержаны 14 подозреваемых, включая двух лидеров организации.

— Сотрудники национальной полиции в ходе совместной операции с таможенной службой налогового агентства Испании ликвидировали преступную организацию, которая, предположительно, занималась торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, и освободили 27 женщин, в том числе несовершеннолетних, — говорится в сообщении ведомства.

Сеть вербовала молодых девушек из бедных семей в странах Южной Америки, обещая им легальную работу. По прибытии в Испанию агентство загоняло женщин в долговую зависимость и заставляла заниматься проституцией в четырех клубах. Жертв содержали в тяжелых условиях, принуждали к употреблению наркотиков.

В ноябре стало известно, что под видом «модельных туров» в Объединенных Арабских Эмиратах родителей российских школьниц вынуждают подписывать нотариальное согласие на выезд в Дубай 16-летним дочерям. В итоге девушки попадают в эскорт, их используют для организации вечеринок для шейхов.