Канада в шоке: американские чиновники ведут тайные переговоры со сторонникаи независимости провинции Альберта

Оттава ожидает от Вашингтона уважения к суверенитету Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции.
Карни прокомментировал сообщения о тайных встречах американских чиновников с активистами. Они поддерживают независимость канадской провинции Альберта.
«Мы ожидаем, что администрация США будет уважать суверенитет Канады. Я всегда четко выражаю эту позицию при обсуждении с президентом Трампом», — сказал премьер.
Карни подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп никогда не обсуждал тему отделения провинции Альберта. Он добавил, что не обращался с обеспокоенностью по этому поводу к американской стороне. Премьер уточнил, что для таких заявлений существуют соответствующие каналы.
Ранее Трамп заявил, что в случае заключения торговой сделки между Канадой и Китаем, США введут пошлины в размере 100%. Глава Белого дома отметил, что если премьер-министр Канады считает свою страну перевалочным пунктом для китайских товаров, то это якобы может привести к полному экономическому влиянию Китая на страну.