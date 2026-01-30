Канада в шоке: американские чиновники ведут тайные переговоры со сторонникаи независимости провинции Альберта

Ранее Трамп заявил, что в случае заключения торговой сделки между Канадой и Китаем, США введут пошлины в размере 100%. Глава Белого дома отметил, что если премьер-министр Канады считает свою страну перевалочным пунктом для китайских товаров, то это якобы может привести к полному экономическому влиянию Китая на страну.