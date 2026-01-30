Ричмонд
Канада в шоке: американские чиновники ведут тайные переговоры со сторонникаи независимости провинции Альберта

Премьер-министр Канады заявил, что страна ожидает от США уважения суверенитета.

Источник: Комсомольская правда

Оттава ожидает от Вашингтона уважения к суверенитету Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции.

Карни прокомментировал сообщения о тайных встречах американских чиновников с активистами. Они поддерживают независимость канадской провинции Альберта.

«Мы ожидаем, что администрация США будет уважать суверенитет Канады. Я всегда четко выражаю эту позицию при обсуждении с президентом Трампом», — сказал премьер.

Карни подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп никогда не обсуждал тему отделения провинции Альберта. Он добавил, что не обращался с обеспокоенностью по этому поводу к американской стороне. Премьер уточнил, что для таких заявлений существуют соответствующие каналы.

Ранее Трамп заявил, что в случае заключения торговой сделки между Канадой и Китаем, США введут пошлины в размере 100%. Глава Белого дома отметил, что если премьер-министр Канады считает свою страну перевалочным пунктом для китайских товаров, то это якобы может привести к полному экономическому влиянию Китая на страну.

