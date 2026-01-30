Ричмонд
Азербайджан не предоставит воздушное пространство и территорию для атак по Ирану

МИД Азербайджана отверг идею использовать воздушное пространство или территорию страны для атак на Иран.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что территория страны не станет плацдармом для действий против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать своё воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны», — цитирует пресс-служба телефонный разговор министров.

Кроме того, в разговоре были также затронуты иные вопросы регионального и двустороннего характера, интересующие обе стороны.

Как стало известно ранее, американские власти могут начать военную акцию в отношении Ирана. В числе обсуждаемых в Белом доме вариантов — нанесение ударов по конкретным иранским чиновникам, которых США обвиняют в смертях на протестах.

