Азербайджан не предоставит воздушное пространство и территорию для атак по Ирану

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в беседе с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что территория страны не станет плацдармом для действий против Ирана. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать своё воздушное пространство или территорию для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны», — цитирует пресс-служба телефонный разговор министров.
Кроме того, в разговоре были также затронуты иные вопросы регионального и двустороннего характера, интересующие обе стороны.
Как стало известно ранее, американские власти могут начать военную акцию в отношении Ирана. В числе обсуждаемых в Белом доме вариантов — нанесение ударов по конкретным иранским чиновникам, которых США обвиняют в смертях на протестах.