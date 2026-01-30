Миронов предложил объявить амнистию для женщин к 8 Марта

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Амнистию для женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, стоит объявить в России к Международному женскому дню 8 марта. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Такая амнистия к предстоящему 8 Марта была бы уместна. Считаю, что она могла бы затронуть женщин, отбывающих сроки за преступления небольшой и средней тяжести, особенно женщин с маленькими детьми, беременных, осужденных с инвалидностью, пенсионного возраста», — сказал политик.
При этом, по его словам, «амнистия не должна распространяться на насильственные и коррупционные преступления».
Миронов напомнил, что в 2024 году президент РФ Владимир Путин в честь Международного женского дня подписал указ о помиловании нескольких десятков женщин. При этом помилование — прерогатива президента, тогда как Дума может объявить именно амнистию, отметил глава фракции.
Согласно закону, амнистия объявляется Государственной думой, последняя была принята в 2015 году в связи с 70-летием Победы.