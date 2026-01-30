Никакого «моётика» за полётик: В России хотят запретить алкоголь в аэропортах

Мы видим реальные случаи, когда из-за одного дебошира пассажирам приходится переживать огромные неудобства: рейсы срываются, лайнеры возвращаются к перрону, сотни людей задерживаются. Наземным службам и авиакомпаниям это причиняет прямые материальные убытки, которые могут составлять миллионы рублей. Мы не можем мириться с этим беспорядком. Человек, поднявшийся на борт пьяным или пьющий во время полёта, в первую очередь, угрожает общей безопасности.
Каплан Панеш.
Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам.
По словам чиновника, действующие штрафы в несколько тысяч рублей не решают проблему: пьяный пассажир не думает о последствиях. Для снижения числа инцидентов на борту парламентарий предложил два «кардинальных решения». Первое — ужесточение наказаний за хулиганство на борту, невыполнение приказов командира судна и нахождение в нетрезвом состоянии, чтобы исключить любые сомнения в серьёзности мер. Второе и ключевое — полный запрет продажи алкоголя на всей территории аэропортов, включая магазины беспошлинной торговли и рестораны.
«Без этого все другие меры будут малоэффективны. Только запрет на алкоголь даст гарантированный результат и резко сократит количество позорных для нашей страны инцидентов. Пассажиры и экипаж должны быть в безопасности, а полёты — проходить без эксцессов», — подчеркнул депутат.
На данный момент нарушителям грозят административные меры по статье 11.17 Кодекса об административных правонарушениях: штраф от 500 рублей до 5 тысяч рублей или арест до пятнадцати суток. За хулиганство на судне может наступить уголовная ответственность по статье 213 УК с лишением свободы до пяти лет. Авиакомпании также имеют право вносить нарушителей в «чёрные списки» на срок до года.
В случае, если из-за действий пассажира потребовалась вынужденная посадка, он обязан компенсировать все понесённые авиакомпанией расходы — на дополнительное обслуживание, буксировку, задержку рейса. Несмотря на это, проблема лишь усугубляется.
Статистика Главного управления на транспорте МВД показывает, что число протоколов за нарушения остаётся высоким — ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев. Панеш отметил, что основными причинами дебошей являются алкоголь и курение в запрещённых местах. Алкоголь особенно опасен в условиях полёта, так как его действие усиливается на высоте. Психологи добавляют, что к агрессии также приводят страх полётов, теснота и общий дискомфорт.
«Для эффективного решения нужны превентивные меры. Опыт других стран показывает, что строгий контроль за алкоголем даёт результат. В ведомствах России, включая МВД, уже предлагались идеи по ограничению продажи спиртного в зонах вылета и введению лимитов на его покупку в магазинах беспошлинной торговли», — подытожил парламентарий.
Ранее Life.ru писал, что на рейсе авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Москву произошёл конфликт между пассажирками. Одна из них решила оригинальным способом выразить протест против того, что сидящая впереди женщина откинула своё кресло. Вместо обращения к бортпроводникам, недовольная пассажирка в знак протеста закинула свои ноги на подголовник кресла перед собой, фактически разместив их над головой соседки.
