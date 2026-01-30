Мода на грамотность объединила людей всего мира

29 января в Москве началась 14 научная конференция, посвященная Тотальному диктанту. На нее приехали 192 участника из десяти стран: России, республик ближнего зарубежья, а также Египта, Испании и Китая.
Конференция проходит в центре «Точка кипения — Коммуна», принадлежащем Университету науки и технологий МИСиС. На открытии шутили, что название площадки очень подходит для массовой филологической акции: в нем есть мотив пунктуации («точка»), энтузиазма («кипение») и единства («коммуна»). А Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества, связал место проведения с важной ролью Тотального диктанта в популяризации русского языка за рубежом.
— В МИСиС непросто учиться даже тем, у кого русский язык родной, а уж каково иностранцам! — рассуждает Павел Шевцов. — Сейчас в России 354 тысячи студентов из-за рубежа, а надо, чтобы через пять лет их стало 500 тысяч. И важно, чтобы как можно больше молодых иностранцев влюблялось в русский язык.
Тотальный диктант, впервые состоявшийся в 2004 году в Новосибирске, с каждым годом набирает обороты и прирастает новыми проектами. В 2025 году его написали 1 329 047 человек по всему миру (большая часть — онлайн) — на 2,6 процента больше, чем в предыдущем. Из них 7541 человек участвовал в испытании TruD, для изучающих русский как иностранный оно прошло в десятый раз. Еще 463 человека слушали текст на языках народов России — это был третий подобный опыт. Наконец, 5189 юных грамотеев писали «Недиктант. Дети» (а это уже новинка 2025 года).
— Всего в наших образовательных программах были задействованы более 11 миллионов человек, — гордится директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков. — Это примерно каждый двадцатый человек в мире, владеющий русским языком. В этом году у нас запускается новый онлайн-курс — орфография и пунктуация для деловых людей, материалы сейчас в стадии монтажа.
Активность филологов оценили и общество, и власть. В конце прошлого года «Тотальный диктант» стал победителем международного конкурса добровольческих проектов «#МЫВМЕСТЕ-2025». А на днях Фонд президентских грантов подтвердил, что и в этом году будет финансировать проведение диктанта. «Тотальный диктант» участвует в этой программе с 2017 года и всегда получает поддержку. В этот раз его рейтинг оказался еще и как никогда высок — 87,17 балла. Проект вошел в пятерку некоммерческих организаций, заслуживших самые щедрые пожертвования.
— Наш годовой бюджет составляет более 300 миллионов рублей, — говорит Вячеслав Беляков. — Финансирование из Фонда президентских грантов покроет одну десятую всех затрат.
В 2026 году Тотальный диктант (по тексту Алексея Варламова) пройдет 18 апреля. Вечером в субботу выберут «столицу» акции — город, где зачитывать текст будет его автор (в прошлом году это был «Сириус» в Краснодарском крае). Для этого устраивают многоэтапный конкурс: представители населенных пунктов присылают заявки, на сайте идет народное голосование, потом координаторы акции из городов-финалистов состязаются очно. В этот раз в финале четыре города. На момент подписания номера были известны только данные народного голосования: лидирует Чита (2171 сторонник), затем идут Улан-Удэ (1993), Псков (750) и Обнинск (559).
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Владимир Пахомов, председатель Филологического совета Тотального диктанта:
— Диктант 2025 года по тексту Марины Москвиной подарил нам много вопросов и трудностей, связанных с написанием прописных и строчных букв и кавычек. Например, многих затруднили фразы вроде «дымилось Гренландское море», «шхуна “Полярная звезда”» или «называли этот путь дорогой лебедей». Мы поняли, что нам нужно создать отдельный онлайн-курс, посвященный этой теме — сложной и мало изучаемой в школе.