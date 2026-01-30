Мода на грамотность объединила людей всего мира

Тотальный диктант, впервые состоявшийся в 2004 году в Новосибирске, с каждым годом набирает обороты и прирастает новыми проектами. В 2025 году его написали 1 329 047 человек по всему миру (большая часть — онлайн) — на 2,6 процента больше, чем в предыдущем. Из них 7541 человек участвовал в испытании TruD, для изучающих русский как иностранный оно прошло в десятый раз. Еще 463 человека слушали текст на языках народов России — это был третий подобный опыт. Наконец, 5189 юных грамотеев писали «Недиктант. Дети» (а это уже новинка 2025 года).