В США арестовали мужчину за попытку освободить Манджоне: он притворился агентом ФБР

В США арестовали фальшивого агента ФБР, он пытался освободить Манджоне.

Источник: Комсомольская правда

36-летнего Марка Андерсона из Миннесоты арестовали за попытку освободить Луиджи Манджоне из тюрьмы в Нью-Йорке под видом сотрудника ФБР. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Манджоне обвиняется в убийстве руководителя UnitedHealthcare.

Как сообщает прокуратура, вечером в среду Андерсон явился в СИЗО в Бруклине под видом сотрудника ФБР, заявив о наличии у него ордера на освобождение арестанта.

Хотя в материалах обвинения фигурант не назван, источник в СИЗО сообщил, что Андерсон намеревался вызволить Манджоне.

После ареста при досмотре рюкзака Андерсона у него изъяли вилку для барбекю и предмет с круглым лезвием, подобный ножу для нарезки пиццы.

Ранее KP.RU писал, что Манджоне, обвиняемый в убийстве 50-летнего главы страховой компании Брайана Томпсона, предстал перед судом в США. Ему инкриминируют преследование, незаконное хранение оружия и убийство. Генпрокурор Пэм Бонди настаивал на применении высшей меры наказания.

