−12 градусов ожидается в Иркутске днем 30 января

В Иркутске днем 30 января 2026 года потеплеет до −12…-14 градусов. Однако стоит прихватить шарф, ведь будет дуть ветер со скоростью до 4−9 метров в секунду. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, снега не ожидается. После захода солнца столбик термометра опустится до −21…-23 градусов.