−12 градусов ожидается в Иркутске днем 30 января

В Иркутске днем 30 января 2026 года потеплеет до −12…-14 градусов. Однако стоит прихватить шарф, ведь будет дуть ветер со скоростью до 4−9 метров в секунду. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, снега не ожидается. После захода солнца столбик термометра опустится до −21…-23 градусов.
— Холода никак не отступают. В регионе ночью ожидается −21…-26, при проясни −31…-36. Днем −10…-15, при облачной погоде −20…-25. В северных и верхнеленских районах ночью −41…-46, днем −30…-35, — рассказывают синоптики.
Местами в Приангарье пройдет небольшой снег, утром будет туманно. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 13 м/с.
