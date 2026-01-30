Назван лимит декретных выплат в 2026 году

Отпуском по уходу за ребенком частично или полностью может воспользоваться не только мать ребенка, но также отец, бабушка, дедушка и другой родственник или опекун. Как пояснила эксперт, в соответствии со вступившими в силу с 2024 года изменениями, право на получение пособия сохраняется даже в случае, если выйти из декрета до достижения ребенком полутора лет.