Назван лимит декретных выплат в 2026 году

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2026 году почти достигла 1 млн рублей, минимальная составляет около 130 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Фатима Ногайлиева.
«Размер пособия — 100% среднего заработка женщины, но не больше 955 836 рублей в 2026 году и не меньше 129 455,20 рубля», — указала специалист.
Речь идет о суммах при обычной беременности. Ногайлиева напомнила, что стандартный декретный отпуск составляет — 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после), но он может быть увеличен — до 156 дней при осложненных родах или до 194 дней при многоплодной беременности. Если женщина отказывается от отпуска и продолжает работать, выплаты ей не положены.
Следующий после этого отпуск — по уходу за ребенком, выплаты по нему составляют 40% среднего заработка родителя. «При этом максимальный размер — 83 021,18 рубля в месяц, минимальный — 10 669,64 рубля в месяц», — отметила Ногайлиева. «Нужно обратить внимание, что длительность отпуска составляет три года, но пособие по уходу платят только до полутора лет. Если семья имеет среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, то выплачивается единое пособие», — сказала эксперт.
Отпуском по уходу за ребенком частично или полностью может воспользоваться не только мать ребенка, но также отец, бабушка, дедушка и другой родственник или опекун. Как пояснила эксперт, в соответствии со вступившими в силу с 2024 года изменениями, право на получение пособия сохраняется даже в случае, если выйти из декрета до достижения ребенком полутора лет.