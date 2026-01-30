Норовирус выявили у жителей Костромской области

Во вторник прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово. По словам жителей, у половины деревенских после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38−39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле. Следственное управление СК возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).