Начальник представительства МО РФ Никитин получил взятку в 2 млн рублей

Начальник 178-го военного представительства Минобороны капитан 2-го ранга Владимир Никитин обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Сумма взятки, установленная в рамках расследования уголовного дела, составляет порядка двух миллионов рублей», — сообщил источник.

Напомним, в Санкт-Петербурге в ходе совместной операции ФСБ и военных следователей СК был задержан Владимир Никитин. Офицеру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что Никитин получил незаконное вознаграждение от руководства коммерческой организации. Ранее суд заключил его под стражу.

