Начальник представительства МО РФ Никитин получил взятку в 2 млн рублей

Напомним, в Санкт-Петербурге в ходе совместной операции ФСБ и военных следователей СК был задержан Владимир Никитин. Офицеру предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что Никитин получил незаконное вознаграждение от руководства коммерческой организации. Ранее суд заключил его под стражу.