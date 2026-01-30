В Китае казнили 11 членов крупной преступной группировки из Мьянмы

Группировка Мин входила в число крупнейших криминальных сетей на севере Мьянмы и контролировала сотни объектов, где тысячи людей, включая похищенных и обманутых, занимались мошенничеством в условиях принудительного труда. Ключевым центром их деятельности был комплекс Crouching Tiger Villa в регионе Коканг. Китай начал масштабную операцию против таких центров в 2023 году после многочисленных жалоб, говорится в сообщении.