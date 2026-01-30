В Китае казнили 11 членов крупной преступной группировки из Мьянмы

В Китае приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 11 членов преступной группировки, известной как «семья Мин», которая управляла центрами интернет-мошенничества на территории соседней Мьянмы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Все осужденные были признаны виновными в убийствах, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Приговоры, вынесенные в сентябре, были подтверждены Верховным народным судом КНР. Перед казнью осужденным разрешили встретиться с родственниками.
Группировка Мин входила в число крупнейших криминальных сетей на севере Мьянмы и контролировала сотни объектов, где тысячи людей, включая похищенных и обманутых, занимались мошенничеством в условиях принудительного труда. Ключевым центром их деятельности был комплекс Crouching Tiger Villa в регионе Коканг. Китай начал масштабную операцию против таких центров в 2023 году после многочисленных жалоб, говорится в сообщении.
Ранее в Мьянме похитили троих россиян. Их могли насильно удерживать для работы в мошеннических кол-центрах. До этого стало известно о похищении в Мьянме модели из Сибири. Россиянку удерживают в центре, где происходит торговля органами. У нее забрали все документы.