«Селёдка с рук» оказалась опасной: во Владивостоке извлекли паразитов из желудка женщины

Пенсионерка из Владивостока оказалась на грани серьёзных осложнений после того, как съела слабосолёную селёдку, купленную у частников. 70-летняя женщина обратилась в поликлинику с острыми болями в животе. После направления на эзофагогастродуоденоскопию в Приморской краевой клинической больнице № 1 врачи обнаружили на слизистой желудка двух паразитических червей длиной около 4 см, об этом сообщается в официальном ТГ-канале (18+) медучреждения.