Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Селёдка с рук» оказалась опасной: во Владивостоке извлекли паразитов из желудка женщины

Врачи диагностировали анизакидоз у 70-летней жительницы краевой столицы.

Источник: PrimaMedia.ru

Пенсионерка из Владивостока оказалась на грани серьёзных осложнений после того, как съела слабосолёную селёдку, купленную у частников. 70-летняя женщина обратилась в поликлинику с острыми болями в животе. После направления на эзофагогастродуоденоскопию в Приморской краевой клинической больнице № 1 врачи обнаружили на слизистой желудка двух паразитических червей длиной около 4 см, об этом сообщается в официальном ТГ-канале (18+) медучреждения.

«Во время выполнения процедуры специалисты диагностировали у пациентки анизакидоз — острое инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении рыбы и морепродуктов без должной термической обработки, в результате чего в организм попадают личинки нематод семейства анизакид», — говорится в сообщении.

По словам врача-эндоскописта отделения эндоскопии ПККБ № 1, главного эндоскописта Приморья Екатерины Кочергиной, подобное вторжение в организм человека чревато не только сильными болями и дискомфортом, но и тем, что личинки могут внедриться ещё глубже и вызвать перфорацию тонкой кишки.

Паразитов удалось сразу удалить с помощью специальных щипцов. После процедуры пациентка почувствовала себя значительно лучше и была отпущена домой.

Как выяснилось, заражение произошло после употребления слабосолёной селёдки, купленной у частных продавцов. Врач подчеркнула, что засаливание или маринование не убивает личинок — только глубокая заморозка или термическая обработка гарантируют безопасность.

Эндоскописты напоминают, что следует избегать сомнительных источников морепродуктов и не употреблять рыбу в пищу в сыром виде, если нет уверенности в её обработке.