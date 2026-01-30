Автошколам будут присваивать рейтинги с мая 2026 года

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Единый рейтинг российских автошкол должен заработать в мае 2026 года, выпускники низкорейтинговых автошкол смогут сдавать экзамены наравне со всеми, но из-за качества подготовки их шансы на успешное прохождение испытаний могут быть ниже. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Валерий Горюханов («Единая Россия»).
«По нашим оценкам, механизм заработает уже в конце мая 2026 года», — сказал депутат. По его словам, закон о едином рейтинге автошкол является «шагом к честному рынку».
«Главное, что меняет этот рейтинг — он делает качество подготовки водителей прозрачным. Сегодня будущий ученик часто выбирает школу по принципу, где дешевле или ближе к дому. Новый рейтинг даст ему объективный критерий: как выпускники этой школы сдают экзамены и, что еще важнее, как часто они попадают в аварии», — добавил Горюханов.
Отвечая на вопрос, смогут ли получать водительские права те, кто прошел курс в автошколе с низким рейтингом, Горюханов подчеркнул, что «выпускники таких школ смогут сдавать экзамен на общих основаниях». «Низкий рейтинг — это сигнал для потребителя, а не запрет на профессию. Никто не будет ограничивать права граждан», — сказал депутат. Однако, продолжил он, «если школа находится в красной зоне рейтинга, значит, она плохо учит, и вероятность того, что ее выпускник сдаст экзамен в ГИБДД с первого раза, объективно ниже».
Для самих автошкол появление рейтинга тоже будет мощным стимулом для перехода «от формального обучения для галочки к реальной конкуренции за качество». «На Кубани, например, где трафик один из самых плотных в стране, это критически важно. Школы, которые просто штампуют документы, в таком рейтинге окажутся на дне и потеряют клиентов естественным путем, без давления сверху», — пояснил депутат.
Критерии рейтинга.
Закон о создании единой системы оценки эффективности автошкол в России был принят в ноябре 2025 года и вступит в силу спустя 180 дней после опубликования.
При формировании рейтинга автошкол будут учитываться итоги сдачи экзаменов обучающихся, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники школ в первые два года после получения прав.