Россиянам напомнили о праздничных выходных в феврале: сколько будем отдыхать

В феврале россиян ждут трехдневные выходные с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля», — сказал он.
В России 23 февраля является официальным праздником — Днем защитника Отечества, призванным чтить воинские традиции и подвиги. Напомним, что рекордно длинными выходными в России стали новогодние, они продлились 12 дней — с 31 декабря по 11 января.
Ранее депутат Ярослав Нилов напомнил, что в марте россиян ожидают праздничные выходные с 7 по 9 марта.
Накануне в России предложили изменить порядок расчета отпуска: его продолжительность хотят определять только по рабочим дням, без учета выходных.