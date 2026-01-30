Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили о праздничных выходных в феврале: сколько будем отдыхать

Россиян ждут длинные трёхдневные выходные в феврале.

Источник: Комсомольская правда

В феврале россиян ждут трехдневные выходные с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества. Об этом напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Жителей России в феврале ждут выходные на три дня с 21 по 23 февраля», — сказал он.

В России 23 февраля является официальным праздником — Днем защитника Отечества, призванным чтить воинские традиции и подвиги. Напомним, что рекордно длинными выходными в России стали новогодние, они продлились 12 дней — с 31 декабря по 11 января.

Ранее депутат Ярослав Нилов напомнил, что в марте россиян ожидают праздничные выходные с 7 по 9 марта.

Накануне в России предложили изменить порядок расчета отпуска: его продолжительность хотят определять только по рабочим дням, без учета выходных.